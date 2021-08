Jeux paralympiques. Alexis Hanquinquant et Florian Merrien à l'assaut de Tokyo

Les Jeux olympiques laissent place aux Jeux paralympiques à Tokyo à partir du mardi 24 août et jusqu'au dimanche 5 septembre. Parmi les Normands à suivre, il y a Alexis Hanquinquant, paratriathlète licencié à Rouen. C'est la première fois qu'il participe aux Jeux paralympiques. "C'est une pression un peu inconnue car ce n'est pas rien. J'ai envie de gagner mais ce n'est pas fait", explique celui qui est triple champion du monde dans sa discipline.

Une préparation plus longue

D'autant plus que ces Jeux paralympiques sont particuliers avec des mesures sanitaires et une préparation rallongée d'un an. "C'est beaucoup plus que les années d'avant, on verra si ça paye", souligne Florian Merrien, pongiste au club du Grand-Quevilly, qui participera à ses quatrièmes Jeux.

"C'est le résultat sur place qui nous dira si on a fait une bonne préparation, poursuit Florian Merrien. J'ai hâte de pouvoir me confronter aux athlètes étrangers car nous n'avons pas eu de compétitions depuis un long moment donc on ne sait pas le niveau de chacun."