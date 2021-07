Jeux olympiques. Le Dieppois Kévin Campion s'adapte aux contraintes de Tokyo

Après un report d'un an, les Jeux olympiques de Tokyo s'ouvrent officiellement vendredi 23 juillet. La cérémonie a lieu à partir de 13 heures, heure française, depuis le stade olympique de Tokyo.

Des règles sanitaires drastiques

Une édition particulière des JO face à la situation sanitaire. Les athlètes doivent respecter des règles strictes pour éviter toute contamination à la Covid-19.

"C'est très, très particulier", confirme Kévin Campion, licencié du Stade dieppois qui participera à l'épreuve de marche athlétique de 20 km. Il sera d'ailleurs dans la ville de Sapporo, sur l'île d'Hokkaidō à 1 200 km au nord de Tokyo : "À la base, on devait voir un peu Tokyo, avec les règles sanitaires on ne la verra pas du tout. On sait que l'on devra quitter le pays dans les 48 heures maximum après notre épreuve".

Pour autant, Kévin Campion "s'adapte, l'humain est très bien fait pour ça, on a une capacité d'adaptation exceptionnelle". L'athlète dieppois, âgé de 33 ans, participera à ses deuxièmes Jeux olympiques après les JO de 2016. "J'aime mon sport qui se tient en extérieur et ma discipline est essentiellement olympique", raconte-t-il.

Son épreuve de marche athlétique sur 20 km aura lieu le jeudi 5 août. Les JO de Tokyo durent jusqu'au dimanche 8 août puis les Jeux paralympiques se dérouleront du mardi 24 août au dimanche 5 septembre.