Insolite. Le premier pont imprimé en 3D installé en Europe

Le studio de design Joris Laarman et l'entreprise de logiciels MX3D signent une belle prouesse technologique : le premier pont entièrement réalisé avec une imprimante 3D et en acier a été installé jeudi 15 juillet à Amsterdam dans le Quartier Rouge. Maxima Zorreguieta, la reine des Pays-Bas, a inauguré ce nouveau pont.

Il aura fallu six ans de travail pour mettre au point cet édifice au design futuriste. Le pont, long de 12,2 mètres et large de 6,3 mètres, a été conçu entre 2017 et 2018 avec pas moins de 4 500 kg d'acier inoxydable. Aujourd'hui, c'est tout simplement la plus grande pièce jamais imprimée en 3D métal.

Mais le pont a aussi d'autres caractéristiques techniques qui permettront de comprendre comment le matériau s'adapte : des capteurs, intégrés à l'édifice, surveillent les mouvements, les vibrations et la température du pont. Cela permet ainsi d'étudier les évolutions du pont et de cibler plus aisément les besoins de d'amélioration ou de rénovation dont la structure aurait besoin.

La structure futuriste devrait rester installée au-dessus du canal Oudezijds Achterburgwal pendant au moins deux ans, l'ancien pont étant actuellement en rénovation.