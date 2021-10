Le Havre. À la plage, 120 jets d'eau pour se rafraîchir

Elle offre une oasis de fraîcheur, alors que le soleil sort (enfin !) depuis quelques jours : l'aire de jeux de la plage du Havre ne désemplit pas. Sur cet espace, inauguré en 2018, 120 jets d'eau permettent à petits et grands de s'amuser en toute sécurité et gratuitement. "C'est plus sécurisant pour les enfants, autrefois c'était une vraie pataugeoire mais ce n'était pas vraiment sécurisé" se souvient Alexandre, venu avec ses neveux âgés de 1 et 4 ans. Un peu plus loin, Christelle et sa famille ont sorti les chaises pliantes et le goûter : "On habite Caucriauville où il n'y a pas d'eau, il n'y a que les parcs. Au moins, ici on peut se mouiller !".

Laurie, elle aussi, est venue se rafraîchir : "chez nous il y a beaucoup d'immeubles, c'est étouffant. Et puis comme on a des petits, la mer c'est un peu galère" confie cette tata. Margaux, 6 ans, confirme : "Je ne sais pas encore trop nager sans brassards alors ici on peut se baigner et se rafraîchir".

En juillet et en août, l'aire de jeux d'eau du Havre est ouverte tous les jours, de 11 heures à 19 heures.