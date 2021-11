Orthopédie : un GPS dans le bloc opératoire

C’est une sorte de GPS, mais c’est un chirurgien qu’il guide. “Ce système de navigation est un outil de grande précision très utile lorsqu’il s’agit de poser une prothèse de genou ou de hanche”, indique un chirurgien orthopédiste de la clinique Mathilde qui tient à préciser que “ce n’est pas un robot, le chirurgien garde la main et l’initiative.”

Relié par infrarouge

Avant une prothèse de genou, par exemple, le chirurgien place des diodes sur la jambe du patient, une sur le femur, l’autre sur le tibia. Celles-ci sont reliées par infrarouge à un ordinateur, tout comme les instruments chirurgicaux utilisés par le praticien. En recoupant les différentes données, et au terme de savants calculs, le système informatique trace le chemin à suivre et l’angle de la coupe de l’os à faire avant de poser la prothèse.

Lors de l’intervention, le chirurgien scie la base du fémur et ôte le ménisque afin d’adapter la prothèse. En cas d’arthrose, l’intervention permet également de rectifier le positionnement de la jambe. “La coupe doit être ultra précise pour une bonne insertion de la prothèse. Cette technique permet aussi une récupération plus rapide : on visualise l’intervention sur l’écran et nous n’avons donc pas à ouvrir beaucoup pour voir ce que l’on fait.”

(Photo Photo Laboratoire B.Brawn)