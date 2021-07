Rouen. Une femme de 24 ans percutée par une voiture 

Les sapeurs-pompiers ont été alertés tôt ce dimanche 18 juillet à 2h du matin, pour un accident de la circulation sur le Pont Corneille, à Rouen. Une voiture a percuté une piétonne, une femme âgée de 24 ans. Gravement blessée, elle a été prise en charge par les secours et transportée en urgence absolue vers le CHU. La circulation a été bloquée le temps de l'intervention. Cinq autres personnes, témoins de l'accident et choquées ont été transportées vers une structure hospitalière.

Au total, 12 sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés sur place afin de secourir la victime et sécuriser la voie pour les usagers de la route. Les circonstances et les causes de l'accident restent pour l'heure inconnues.