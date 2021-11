La chaleur du tango argentin au Rive Gauche

C’est une danse dont la naissance remonte à la fin du XIXe siècle, née officiellement en 1870. Elle est arrivée en Argentine avec ces immigrants débarquant à Buenos Aires, venus d’Italie et d’Espagne, d’Afrique et des contrées indiennes ou arabes. Un genre musical qui reflète l’esprit du peuple argentin, soudé autour d’un brassage socioculturel unique au monde.

La formation Noche Tango, de passage au Rive Gauche, rassemble l’élite du tango argentin d’aujourd’hui. Le quator instrumental qui s’illustre avec Juan-José Mosalini au bandonéon, Sebastian Couranjou au violon, Leonardo Terrugi à la contrebasse et Diego Aubia au piano, accompagnera les danseurs. Côté danse, le public sera subjugué par Maria Filali et Jorge Rodriguez. La passion dévorante qui les unit est telle qu’on ne sait plus s’ils s’aiment ou s’ils se détestent.

Enfin, la voix sensuelle de Sandra Rumolino fera revivre les différents états d’âme des poètes, tels que Catulo Castillo ou Homero Manzi.

Pratique. Noche Tango, vendredi 23 mars, à 20h30, au Rive Gauche, à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Tarifs de 10 à 20 €. Réservation au 02 32 91 94 90.

(Photo R. Robert)