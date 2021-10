 Belgique. [Vidéo] L'hélicoptère Dragon 76 et deux sauveteurs normands en renfort

Deux sauveteurs-aquatiques du Havre ont décollé jeudi 15 juillet à bord de l'hélicoptère Dragon 76, direction la Belgique. Le pays est en proie à des inondations dévastatrices qui ont fait au moins vingt morts et vingt disparus, selon un dernier bilan provisoire. La province de Liège est particulièrement touchée. Les sauveteurs normands, déployés dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l'Union Européenne, "enchaînent les sauvetages de familles réfugiées sur les toits ou encerclées par les eaux et transfèrent des équipes médicales sur des lieux d'intervention" indique le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime.

#Inondations 🇧🇪 🚁 Les opérations de mise à l'abri se poursuivent en #Belgique pour les renforts français : depuis ce matin, le #Dragon a procédé à près d'une quinzaine d'hélitreuillages dans la vallée de l'Ourthe pour secourir les habitants sinistrés. pic.twitter.com/PsL66KVqOa — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) July 16, 2021

Si les conditions météorologiques difficiles n'ont pas permis à l'hélicoptère de travailler jeudi, Dragon 76 a procédé à près d'une quinzaine d'hélitreuillages dans la vallée de l'Ourthe pour secourir les habitants sinistrés, ce vendredi.

L'hélicoptère permet aussi de mener des actions de reconnaissance. - Sécurité civile

Une journée de deuil national

L'hélicoptère Dragon 76 a été choisi pour sa proximité avec la région d'intervention, son équipement, mais aussi car "la couverture opérationnelle de Seine-Maritime peut être assurée par un autre appareil" le temps de cette mission, indique le commandant Alexandre Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile. L'hélicoptère a plusieurs intérêts : "le sauvetage, avec des hélitreuillages pour récupérer des personnes sur des toits ou dans l'eau, ainsi que des missions de reconnaissance qui permettent d'accéder à des zones isolées".

La Belgique a décrété une journée de deuil national mardi 20 juillet. L'hélicoptère normand devrait y rester tout le week-end.