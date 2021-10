Calvados. Une virée ludique sur les rails de la Vallée du Noireau

À deux kilomètres de Condé-sur-Noireau, entrez dans l'ancienne gare de Pont-Erambourg et venez vous balader sur les rails de la Suisse Normande. La vallée du Noireau est pittoresque et vallonnée. Le parcours de 13 kilomètres aller-retour d'une durée de 1h45 vous mènera jusqu'au tunnel des Gouttes dans la commune de Pont d'Ouilly. Attention à vos cuisses, ça se veut sportif ! Mais les engins de quatre places permettent de se relayer pour pédaler ou admirer les magnifiques paysages verdoyants. N'oubliez pas de faire une petite pause. Il est possible de pique-niquer le long de la voie ferrée où des tables sont disposées. Au-delà du loisir, c'est un voyage dans le passé qui vous est proposé. Avant ou après votre périple en vélorail, visitez l'espace aménagé dans des anciens wagons postaux présentant l'environnement historique et naturel de la vallée.

Gare de Pont-Erambourg à Saint Pierre du Regard. Tous les jours de 10h30 à 16h30. 23€ pour un vélorail quatre places. Tél. 02 31 69 39 30.