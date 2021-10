Seine-Maritime. De nombreuses activités nautiques proposées au point plage de Dieppe

Sur la plage de Dieppe, "les associations locales de la station nautique proposent un certain nombre d'animations", explique Christophe Raimbourg, coordonnateur de la station nautique. Elles se retrouvent toutes au sein du point plage qui est ouvert jusqu'à la fin des vacances estivales.

Des animations gratuites

Au programme : balades nautiques gratuites en paddle ou en kayak et location de planche à voile le week-end. Des stages de voile sont également proposés pour les enfants de 14 ans et plus à bord de catamarans. "C'est l'occasion de découvrir un milieu intéressant", souligne Jean-Baptiste Rigaud, responsable des animations au point plage.

"C'est aussi très fun, on peut aller parfois vite sur l'eau et sans moteur. C'est une belle découverte", poursuit celui qui est aussi moniteur au Cercle de la voile de Dieppe. Une condition essentielle : il faut savoir nager car même si les participants ont un gilet de sauvetage, il ne faut pas avoir peur de l'eau.

Le programme des activités au point plage de Dieppe.