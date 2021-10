Manche. J'ai été "soigneur d'un jour" au parc animalier de Champrepus

Se glisser dans les coulisses du parc, découvrir un métier, nourrir les animaux : voilà ce que vous propose le parc animalier de Champrepus pour cet été ! Les soigneurs qui vous accompagnent répondent à vos questions, vous font découvrir de façon ludique leur quotidien, par petits groupes de 6 ou de 7. Quand on arrive le matin, le lieu est vide de visiteurs. Seuls avec les soigneurs, on prépare les portions de nourriture, et les soins à prodiguer. Pour les passionnés d'animaux, pour ceux qui veulent en savoir plus : vous ressortirez peut-être avec l'envie d'en faire votre métier. Qui sait ? Entre le soin des tigres, les fruits pour les pandas roux ou la rencontre avec le couple de girafes et son petit girafon de 3 mois, l'activité de 4 heures est mémorable. Au final, ça passe trop vite… Pour les petits (à partir de 8 ans) comme pour les grands, en famille ou entre amis, la journée est riche en découvertes et en rencontres.

Les jeunes de 8 à 11 ans sont accompagnés.