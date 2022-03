Caen. Logement étudiant : un marché tendu en cette période

Si certains cherchent un logement pour partir en vacances, d'autres recherchent déjà un logement pour leur rentrée, et notamment les étudiants. Ils sont plus de 30 000 chaque année à Caen, autant dire que ce n'est pas toujours facilet de trouver. "Tous les ans c'est la même chose, à partir de juin jusqu'à septembre, ça devient de plus en plus tendu. Beaucoup de Parisiens viennent s'installer sur Caen, en location, avant d'investir, donc cette année, c'est un peu plus compliqué que d'habitude", explique Tiphaine Vandenberghe, conseillère en immobilier à l'agence Century 21, rue de Bernières à Caen. D'après l'experte en immobilier, il y a 63 % de locataires à Caen. Depuis le mois de mai, l'agence a loué plus de 70 logements à des étudiants.

