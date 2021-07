Caen. Étudiants : comment trouver un logement à la rentrée ?

Alors que les vacances viennent de débuter, pour certains il est déjà l'heure de penser à la rentrée. Les étudiants doivent trouver un logement, une tâche qui peut parfois s'avérer complexe. Le Crij, Centre régional d'information jeunesse, de Caen organise des cafés-logement tout l'été, jusqu'au 27 août.

"L'idée, c'est d'aider les jeunes à comprendre tout ce à quoi il faut penser pour trouver. Ça peut être les questions de budget, d'assurance, ou d'aides financières", explique Hervé Le Bevant, chargé de mission au Crij Normandie. Dans le lieu, situé rue neuve Saint Jean, le café est prêt, les gobelets sont là et les documents d'informations aussi. Cécile Legris est en stage au Crij de Caen, à la rentrée, elle reprendra le chemin de la fac. Elle a dû trouver un logement : "Pour trouver un logement, je suis passée par un propriétaire que je connaissais, donc ça a facilité les démarches. Ce qui m'a posé problème concernait les aides financières, ce n'est pas évident de savoir ce à quoi on a le droit, je me suis donc renseignée auprès du Crij."