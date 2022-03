Capitale européenne de la culture 2028. Rouen invite les habitants à "entrer dans le rêve"

"Entrez dans le rêve." C'est la nouvelle étape de la candidature de Rouen pour être capitale européenne de la culture en 2028. Reste environ un an avant de déposer le dossier officiel et, d'ici là, la Métropole Rouen Normandie et l'association Rouen Normandie 2028 entendent bien montrer qu'elles associent les habitants à la démarche.

"L'objectif est de récolter les rêves des citoyens pour construire de grandes utopies pour le territoire et les verser à la candidature", explique Christine de Cintré, vice-présidente de l'association Rouen Normandie 2028. Aucune limite n'est fixée sur les thématiques qui peuvent être très variées, "parce qu'on veut être surpris", même si l'idée est de "construire une utopie commune".

Plusieurs moyens de contribuer

Pour collecter ces rêves, l'association va installer des "boîtes à rêves" dans une centaine de lieux du territoire. Les habitants seront invités à dessiner ou écrire leur contribution sur des cartes postales à déposer dans ces boîtes.

D'autres événements ponctuels viendront tout l'été renforcer ces contributions, avec notamment des ateliers de l'artiste Céline Dubois-Chappée, du collectif Utopiquement Vôtre. Elle va proposer aux enfants de créer de manière artistique une carte postale inspirée de leurs rêves qui sera ajoutée aux contributions.

Les Fantômes productions vont quant à eux promener leur atelier audiovisuel créatif pour rendre accessible à tous un processus d'animations, créer des personnages et leur donner vie en lumière.

Enfin, les Cueilleurs d'histoire vont sillonner le territoire pour interviewer les habitants et les inviter à partager leurs rêves. "Pour que ce projet soit réussi, il faut que l'ensemble de la population soit concerné. On ne veut pas s'intéresser au 10 % des publics culturels habituels mais aller chercher ailleurs", détaille Christine de Cintré, qui insiste sur les publics éloignés de la culture ou les quartiers prioritaires de la politique de la Ville.

À l'automne, une restitution de ces collectes de rêves sera organisée.

Et, qui sait, certains deviendront peut-être réalité.