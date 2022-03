Colombelles. Concerto en lamineur sur l'ancien site de la SMN

Il aura fallu trois ans pour que le spectacle "Concerto en lamineur" prenne vie sur le site de l'ancienne Société métallurgique de Normandie (SMN). Et cela en valait la peine. Mercredi 30 juin, à l'initiative d'Estelle Tredup, la réalisatrice, un film a été projeté sur l'ancienne tour de l'usine de 15 mètres de haut, avec des témoignages d'ouvriers qui y ont travaillé. Entre paroles et musiques, le temps était comme suspendu pendant plus d'une heure. Ce film était accompagné par 26 musiciens de l'Harmonie de la Société musicale normande. L'un des témoignages évoque les nombreuses nationalités qui vivaient ensemble sur la cité : les Polonais, les Espagnols, les Italiens, les Ukrainiens. La SMN, "c'était une famille, avec des coups de gueule, avec des coups de poing, mais c'était ça. On était dans une fraternité, une solidarité qui était très importante, qu'on a peut-être du mal à retrouver aujourd'hui !" Pour continuer à monter le documentaire, Estelle Tredup a lancé une campagne de financement participatif. Fin juin, plus de 7 400 € ont été collectés.