Musique. Ben Mazué dévoile un clip avec un acteur de la série Lupin !

Ben Mazué fait désormais parti des incontournables de la scène francophone. Son dernier album Paradis fait toujours partie des meilleures ventes en France et la plupart de ses prochaines dates de concerts sont d'ores et déjà à guichets fermés. Il se produira notamment aux Rendez-Vous Soniques de Saint-Lô en novembre prochain et au Zénith de Rouen le 4 avril 2022. Le chanteur vient de dévoiler le clip de Tu m'auras tellement plu, chanson qui introduit son dernier album. Une chanson sur les ruptures amoureuses, le natif de Nice ayant été très marqué par son divorce lors de l'écriture de Paradis. Pour tourner le clip, il a invité Mehdi Idir, l'un des acteurs principaux de la série Lupin de Netflix, avec Omar Sy.