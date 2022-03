Cherbourg-en-Cotentin. Deux piétonnes renversées : la police lance un appel à témoins

Deux piétonnes de 18 et 20 ans ont été percutées par une voiture grise dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 juillet, vers 4 h 30 du matin, entre la rue du Val-de-Saire et l'avenue Reibell, à Cherbourg. Le conducteur du véhicule a ensuite pris la fuite. Les sapeurs-pompiers et les policiers sont intervenus. Les deux femmes ont été transportées au Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC), à côté du lieu de l'accident, pour des examens et soins. "Leur pronostic vital n'est pas engagé", a affirmé ce mardi 6 juillet le commandant Grégoire Beck-Fuchs. Le commissariat a lancé lundi 5 juillet un appel à témoins pour retrouver le conducteur du véhicule.

Pratique. Commissariat : 02 33 88 76 76