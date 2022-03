Flers. Le groupe Trois Cafés Gourmands en concert à l'automne

Le groupe Trois Cafés Gourmands sera en concert au Forum de Flers le samedi 2 octobre 2021.

Composé de Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly, le groupe est né fin 2013. Yann Le Bleis a rejoint les autres membres trois ans plus tard. Le groupe a obtenu un disque de diamant en 2018. Le clip de "A nos souvenirs" a été visionné 190 millions de fois. Puis l'album "Un air de rien" a été certifié triple disque de platine. Leur album "Comme des enfants" est sorti à l'automne dernier. Ce concert à Flers marquera leur début de tournée automnale. Les billets sont en vente à l'Office du tourisme et à la Médiathèque de Flers, à celle de la Ferté-Macé et en ligne sur le site flers-agglo.fr.