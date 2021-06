France-Monde. Après les régionales, quelles perspectives pour 2022 ?

Au vu des 66 % d'abstentions, chiffre-record, le président macroniste de l'Assemblée nationale répète : “Personne n'a gagné, tout le monde a perdu”. Mais certains perdent plus que d'autres. Évincé les 20 et 27 juin et terminant le match avec un score moyen d'à peine 7 % des voix, LREM n'est plus en mesure de préparer la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron.

Celui-ci se voit donc obligé de recourir à sa tactique habituelle : enjamber le problème. Reprendre son “bâton de pèlerin” et son programme de rencontres à travers la France… Réendosser le costume de leader économique optimiste, en recevant à nouveau les investisseurs à Versailles… Franchir l'obstacle des “grandes réformes” en rencontrant les partenaires sociaux pour parler égalité des chances et mesures pour la jeunesse, contournant ainsi l'obstacle de la réforme des retraites… L'objectif étant de “reprendre le quinquennat tel qu'il était avant de coincer”, disent les conseillers du président.

Deux idées circulent aussi à l'Elysée. L'une serait de remanier le gouvernement, même si les instituts d'opinion signalent l'indifférence que recueillerait cette recette. L'autre idée serait de réunir les députés et les sénateurs en Congrès début juillet : mais il faudrait que ce soit pour lancer une transformation institutionnelle d'assez grande envergure pour impressionner le public, qui vient de montrer son peu d'appétit quant aux questions politiques.

Marine Le Pen dans l'impasse ?

L'autre victime des régionales est le lancement de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Prévu pour la rentrée, il aurait dû s'appuyer sur une conquête de la région PACA par la liste RN de Thierry Mariani. C'eût été un coup double : montrer que les lepénistes pouvaient désormais conquérir et gouverner ; montrer que le parti, vent en poupe, attirait des ténors venus de la droite modérée comme Mariani. Autant de gagné pour une “marche à l'Elysée” de la présidente du RN… Mais c'était vendre la peau de l'ours ! Mariani et le RN ont été mis en échec par la ligue de tous les autres partis selon un schéma constant depuis les années 1980. Et au total national, le RN a fait moins bien en 2021 qu'en 2015. Permettant ainsi à Xavier Bertrand – grand vainqueur dans les Hauts-de-France et candidat déclaré à l'Elysée – de dire que la droite modérée est “le meilleur rempart face aux lepénistes”, et de se placer virtuellement en challenger de Macron au second tour de 2022 à la place de Marine Le Pen.

Droite renforcée mais divisée d'avance

Le problème à droite est que Xavier Bertrand, élu avec 52 %, n'est pas le seul “adoubé” des régionales : ses deux rivaux pour 2022, Valérie Pécresse (45,92 %) et Alain Wauquiez (55,7 %), ont eux aussi été réélus. Dès le 28 juin, la présidente d'Ile-de-France a annoncé qu'elle dira fin août si elle est candidate à l'Elysée. Quant au président d'Auvergne-Rhône-Alpes, il s'estime un destin national. Ainsi la droite sort de ces régionales renforcée mais divisée.

Cela dit, les sceptiques peuvent objecter que la portée des résultats électoraux de juin 2021 est sapée par l'énormité des abstentions.

En fait, Xavier Bertrand n'a été élu que par 16,7 % du corps électoral, Laurent Wauquiez par 17,8 %, Valérie Pécresse par moins de 15 %… Même Carole Delga, triomphatrice socialiste en Occitanie avec 57 % des suffrages, n'est réellement l'élue que de 20,9 %. La dérobade des citoyens devient un problème à tous les niveaux de nos institutions.