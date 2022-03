Wimbledon: Djokovic perd un set puis déroule

Le Serbe, grand favori du tournoi où il pourrait égaler le record de 20 titres du Grand Chelem codétenu par Roger Federer et Rafael Nadal (absent), affrontera au 2e tour le Chilien Marcelo Tomas Barrios (209e et issu des qualifications) ou le Sud-Africain Kevin Anderson (102e).

Djokovic a eu du mal à entrer dans le match face à un adversaire dont il se méfiait car "il n'avait rien à perdre" et qui était soutenu bruyamment par le public du Centre Court.

"Je ne prends jamais aucun match comme gagné d'avance", a-t-il répété à l'issue de la partie.

Et effectivement, le Britannique de 19 ans a joué sa partition sans fausse note dès le début de la partie, tandis que Djokovic a eu du mal à s'accorder. Et notamment à trouver ses appuis, avec deux glissades qui l'ont vu terminer sur le dos.

"Je vais travailler mes déplacements et glisser moins parce que ça ne fonctionne manifestement pas", a-t-il analysé avant de quitter le court.

Mais une fois l'euphorie de Draper passée et Djokovic dans son match, les 252 places qui les séparent à l'ATP ont été criantes, malgré quelques coups d'éclat du Britannique, d'ailleurs applaudis par le Serbe.

"Il mérite des applaudissements", a-t-il lancé à la foule, au sujet de Draper, après le match.

Djokovic a cependant nettement pris les commandes dans le deuxième set et n'a pas perdu le moindre point sur son service dans le troisième, bouclant la manche sur quatre aces.

Il n'a plus été mis en danger jusqu'à la fin du match.

A l'arrivée, les statistiques parlent d'elles-mêmes: le N.1 mondial a réussi 25 aces (pour 4 à son adversaire), n'a commis qu'une double-faute (6 pour Draper), n'a concédé que trois balles de break et n'en a perdu qu'une, a marqué 47 coups gagnants et commis 24 fautes directes (contre 26 et 27 pour Draper).