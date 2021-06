[Replay]. Vivement le week-end s'installe au square St-Roch pour Un été au Havre

À l'occasion du week-end d'ouverture d'Un été au Havre, Tendance Ouest a posé ses micros au cœur du square Saint-Roch, vendredi 25 juin.

Jean Blaise, directeur artistique d'Un été au Havre, est aussi aux manettes du Voyage à Nantes ou de la Nuit Blanche à Paris. - Paul Bancaud

Une édition qui fait la part belle à l'illusion

Depuis les 500 ans de la ville en 2017, des œuvres monumentales réinventent Le Havre chaque été. Certaines sont pérennisées et ont d'ailleurs conquis le cœur des habitants, comme la désormais célèbre catène de conteneurs colorés. En 2021, c'est la thématique de l'illusion, du faux-semblant, du mirage qui a guidé les organisateurs et les artistes. Jean Blaise, directeur artistique d'Un été au Havre, est revenu sur ce choix à notre micro.

Le Nantais vient chaque année au Havre pour préparer l'événement. - Paul Bancaud

Une Lune au square Saint Roch

Si Tendance Ouest a choisi de s'installer au square Saint-Roch, poumon vert du centre-ville du Havre, c'est parce qu'on peut y découvrir l'œuvre La Lune s'est posée au Havre, signée Arthur Gosse. Fraîchement diplômé de l'École supérieure d'art et design Le Havre Rouen, il a travaillé avec des élèves du lycée professionnel Schuman, à Caucriauville, pour concevoir une Lune de plus de 3 m de circonférence.

La Lune s'est posée au Havre a été réalisée avec la collaboration d'élèves du lycée Schuman, qui ont installé les cratères un à un. -

Originaire de Bretagne, Arthur Gosse vient d'être diplômé de l'ESADHaR. - Paul Bancaud

L'émission a aussi permis d'évoquer les œuvres de Chiki et du duo Hehe. L'ensemble des œuvres d'Un été au Havre et des grandes expositions qui accompagnent l'événement au MuMa, au Portique, au Tétris, au Museum et à la Villa Maritime sont à découvrir jusqu'au dimanche 19 septembre. Programme complet ici.

Retrouvez l'émission dans son intégralité :