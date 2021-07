À découvrir. La vallée de la Seine offre un bon bol d'air frais

Alors que le long chapitre du confinement est parvenu à son terme, les vacances bien méritées peuvent enfin débuter. Une occasion rêvée de venir se ressourcer dans la région du Vexin. Connue pour son impressionnant parc naturel de près de 71 000 hectares, elle invite à de longues promenades entre vallées et marais, en osmose parfaite avec la faune et la flore.

Un instant de quiétude à Giverny

Impossible de venir dans la région sans effectuer une halte à Giverny. Le village qui a vu naître Claude Monet a toutes les caractéristiques d'une peinture impressionniste. C'est cette atmosphère unique qu'a souhaité capturer l'architecte Philippe Papy en décorant le restaurant étoilé le Jardin des plumes. Afin de rompre quelque temps avec son quotidien et profiter d'un moment de bien-être, il est possible de séjourner dans un tonneau en plein air, entre vergers et troupeaux de moutons. Et si l'envie vous prend de passer par Vernon, laissez-vous entraîner par l'ambiance festive du bar La Base, ou séduire par un moment de détente en bord de Seine.