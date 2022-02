Montmartin-sur-Mer. Asaf Avidan, Fakear... : cet été, rendez-vous à Chauffer dans la Noirceur !

L'année 2020 a refroidi les amateurs de festivals mais l'année 2021 va les réchauffer, à commencer par les fans de Chauffer dans la Noirceur. Le festival de Montmartin-sur-Mer sera de retour les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juillet avec une programmation éclectique et savoureuse qui saura plaire aux mélomanes. À l'affiche : le Caennais Fakear, l'Israélien Asaf Avidan, Requin Chagrin, Mezerg ou encore le Rennais Reta. Ces artistes atypiques collent parfaitement à l'esprit du festival. Un festival qui a une démarche éco-responsable dans son fonctionnement et dans sa programmation.

L'affiche de la 29e édition du festival Chauffer dans la Noirceur. - chaufferdanslanoirceur.org