Un nouveau circuit de randonnée à la Crea

Sur ce plan, qui concerne tout l'Ouest du territoire de la Crea, vous retrouverez l'itinéraire de 26 circuits, longs de 2 à 15 km. Ils sillonnent les bords de Seine, ou s'en vont dans les profondeurs des massifs forestiers.

Tous ces sentiers balisés sont au départ de Canteleu, Quevillon, Saint-Martin-de-Bosherville, Saint-Pierre-de-Varengeville, Saint-Paër, Hénouville, Duclair, Le-Mesnil-sous-Jumièges, Jumièges, Yainville, Le Trait, Yville-sur-Seine, Anneville-Ambourville, Berville-sur-Seine, Bardouville.

Ces plans sont disponibles au siège de la Crea, rue Pasteur à Rouen, aux pôles de proximité de Duclair, d'Elbeuf et du Trait, à l'office de tourisme de Rouen, et enfin, à partir du mois d'avril aux points d'information touristique d'Elbeuf, Duclair et Jumièges.

A partir d'avil également, les plans précis seront téléchargeables sur www.la-crea.fr.