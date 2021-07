Cabourg. Sur les pas de Marcel Proust à la Villa du Temps retrouvé

Faites un bond dans le passé et retournez à l'entre-deux-guerres , lors de la Belle époque. La ville de Cabourg, qui a accueilli plusieurs étés l'écrivain Marcel Proust, a ouvert un musée en son honneur : la villa du temps retrouvé. Dans cette villa, bâtie en 1860, admirez des œuvres d'art, mobiliers, films, photographies, sons et costumes qui témoignent d'un autre temps. Découvrez la vie quotidienne et l'âge d'or de la station balnéaire. Pour la première fois, le cahier manuscrit du célèbre roman de Marcel Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, est exposé.

15 Avenue du Président Raymond Poincaré à Cabourg. Du mercredi au lundi, de 11 h à 18 h. 8 € l'entrée.