Vire Normandie. Une visite d'art et d'histoire au musée

Le musée de Vire Normandie est un musée d'art et d'histoire situé dans un hôtel-Dieu du XVIIIe siècle. Fermé depuis plus de trois ans pour rénovation, il a rouvert le 30 juin. Jeux, multimédia, maquettes, films d'animation, dispositif olfactif... Une nouvelle scénographie et de nombreuses surprises sont à découvrir. La collection est riche de costumes, de mobiliers et d'un ensemble de couverts (de Romulus à Guy Degrenne). Le peintre Paul Huet et le caricaturiste Charles Léandre font partie des artistes représentés. Sur réservation, des visites guidées sont possibles.

Place Sainte-Anne, Vire. Du mercredi au dimanche, 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h. 3 €. Tél. 02 31 66 66 50