[Photos] Normandie. Régionales 2021 : le débat d'entre-deux tours en images

Les quatre candidats qualifiés pour le second tour des élections étaient rassemblés mercredi 23 juin dans les studios de Tendance Ouest au Havre. Le candidat du Rassemblement national Nicolas Bay, celui soutenu par la majorité présidentielle Laurent Bonnaterre, la candidate de l'union de la gauche et des écologistes Mélanie Boulanger et le président centriste sortant Hervé Morin ont échangé, avant de se confronter au choix des électeurs, dimanche 27 juin. Ils ont eu l'occasion de s'exprimer sur les thématiques de la jeunesse et de la formation professionnelle et du développement durable.

Un débat à revoir en vidéo ci-dessous :

Dimanche 27 juin, la rédaction de Tendance Ouest sera à nouveau mobilisée pour vous faire vivre le second tour.

Mélanie Boulanger est à la tête de la liste La Normandie nous rassemble.

Hervé Morin porte la liste Vivre la Normandie.

Nicolas Bay porte la liste Faire gagner la Normandie.

Laurent Bonnaterre porte la liste Normandie, terre d'avenir.

Après Rouen au premier tour, le débat se déroulait au Havre, dans les studios situés avenue René Coty.

Laurent Bonnaterre (à gauche) et Hervé Morin se sont parfois rejoints sur certains sujets.

Les candidats ont débattu pendant une heure.

Les échanges entre les candidats ont parfois été vifs, comme au sujet des transports gratuits pour les jeunes.

Les caméras de France 3 suivaient les candidats dans la dernière ligne droite.

Les échanges étaient animés par Floriane Bléas, rédactrice en chef adjointe, et Pierre Durand-Gratian, journaliste.

Chaque candidat a pu s'exprimer sur le thème de la jeunesse et de la formation et du développement durable.