Caen. Partez sur les traces de l'archéologie du musée en famille !

Le Musée de Normandie propose le samedi 26 juin, à 15 heures, une visite guidée pour suivre les traces de l'archéologie en famille. Cette visite avait déjà eu lieu l'an dernier et avait rencontré un franc succès. Elle s'adresse à des enfants de 8 à 13 ans et se partage en famille. Un bon moyen de découvrir le musée caennais de manière participative et ludique et de voyager dans le temps, entre Vikings et Préhistoire. Et qui sait ? Les enfants auront peut-être la chance de découvrir le trésor perdu de l'archéologue !

L'inscription est obligatoire à partir du formulaire de réservation en ligne sur le site internet du Musée. Tarif de base 4 €. Et pour ceux qui ne pourraient pas venir le 26 juin, une autre date est programmée au 25 septembre à 15 heures.