Sud-Manche. Ligne Caen-Rennes : un train percute un véhicule sur un passage à niveau 

Les sapeurs-pompiers de la Manche sont intervenus ce samedi 19 juin aux alentours de 10 h 45 pour une collision entre le train de la ligne Caen-Rennes et une voiture au niveau du passage à niveau 90 situé à Précey. Le train n'a pas quitté les rails à la suite du choc et la collision n'a fait aucune victime. A bord de la voiture se trouvaient deux personnes d'origine espagnole. Les 47 passagers présents dans le train ont été pris en charge par une société d'autocars. La ligne SNCF a été interrompue pour une durée indéterminée. Une dizaine de sapeurs-pompiers des centres de secours de Ducey et d'Avranches ont été mobilisés pour l'opération. Quatre véhicules ont été nécessaires.