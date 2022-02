Seine-Maritime. Le groupe Saint-Hilaire de retour : "Nous sommes contents de sortir ce nouvel EP"

Fabien Tourrel est médecin-anesthésiste à Rouen et chanteur du groupe Saint-Hilaire.

Comment avez-vous travaillé sur votre nouvel EP, Le Grand soir ?

Ce sont des chansons qui sont écrites depuis presque deux ans car nous pensions le sortir beaucoup plus tôt que ça. Le travail a été étalé dans le temps, rythmé par nos activités professionnelles à chacun et les périodes de poussées de l'épidémie. Au final, on a réussi à trouver des moments pour pouvoir travailler ces morceaux en studio avec des collaborations comme Tristan Péron qui a apporté une belle couleur pop. Nous sommes contents de sortir les quatre titres de cet EP.

Malgré la Covid-19, il était important

de pouvoir continuer à jouer ?

Il y a eu des moments compliqués mais heureusement, pendant un an et demi nous avons pu trouver des moments de légèreté. Ils ont été toujours bienvenus et nous avons fait quelques concerts dans différents services.

Quelle tonalité particulière

ont ces quatre titres ?

Les mains sales traite, par exemple, de la société de consommation, de ce constat sur nos habitudes à tous, y compris celles des membres du groupe. Il ne s'agit pas de juger de ce que l'on consomme, mais d'avoir une prise de conscience avec un ton toujours léger, toujours humoristique même si les sujets ne sont pas forcément simples. C'est notre marque de fabrique !

Comment le groupe envisage

les prochaines semaines ?

Nous avons encore peu de visibilité, comme beaucoup, sur la suite. Mais nous commençons à recevoir des sollicitations, notamment pour des concerts caritatifs.