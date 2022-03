Bonne table à Caen. La Grande Bouteille, une table bistronomique

Auparavant installé rue Caponière, le restaurant La Grande Bouteille a déménagé en septembre 2020 et pris ses quartiers place Courtonne, face au port de Caen. " Je cherchais à investir dans un local plus grand", explique Guillaume Bisson, gérant et chef cuisinier de l'établissement. La cuisine, il l'a apprise à Paris, chez l'Ami Louis, un bistro renommé de la capitale. "J'ai été commis de cuisine, puis chef", se souvient-il. Guillaume Bisson aime "les plats pensés de façon traditionnels" et les bons vins qu'il a appris à déguster au cours de sa carrière. "Sur notre carte, 100 références de vin triées sur le volet sont proposées", dévoile ce Calvadosien d'origine. D'ailleurs, le nom de son restaurant témoigne de cette passion pour l'œnologie. "Je souhaitais un nom qui reprenait mes initiales, La Grande Bouteille m'a sauté aux yeux et faisait sens", s'amuse le cuisinier.

Une cuisine élaborée

à partir de produits de qualité

Après réflexion, car beaucoup de plats me donnent envie sur la carte, j'opte pour un menu du marché, plat et dessert, le tout pour 21 euros. Je choisis un filet de canette grillé au feu de bois crème d'Espelette accompagné par de fines frites, appelées pommes pailles dans le restaurant, et de la salade verte. Un réel délice, la viande est rosée et se marie parfaitement avec la crème onctueuse. Je m'autorise également un petit verre de vin rouge pour sublimer le tout. Bien que rassasiée, je me laisse tenter par une note sucrée et goûte le célèbre dessert normand, la teurgoule. Le menu du marché évolue en fonction des saisons et de nos envies. "Nous avons toujours des plats phares tels que la salade folle et son jambon affiné ou notre incontournable pièce du boucher de race normande, j'y tiens", sourit Guillaume Bisson.

La Grande Bouteille, place Courtonne. Du jeudi au mardi. Restauration de 12 heures à 14 heures et de 19 heures à 22 heures, bar en continu. Tél. 02 31 44 18 06