Reptiles et amphibiens : une chasse photo organisée en Seine-Maritime

L'initiative est originale. La Crea, les départements de Seine-Maritime et de l'Eure, ainsi que le parc des Boucles de la Seine normande, invitent les habitants à photographier nos amis à sang froid à travers l'opération "Un dragon dans mon jardin". Les clichés serviront à l'observatoire des amphibiens et des reptiles de France. Car ces animaux sont souvent menacés.

Les amphibiens sont représentés par les tritons, salamandres, crapauds, rainettes et grenouilles. Les reptiles lézards, serpents et tortues. Si vous rencontrez l'un d'eux, photographiez-le et envoyer la photo par voie électronique ou postale, en précisant le lieu et la date à :

- la Maison des forêts de la CREA, maisons-des-forets@la-crea.fr ou par voie postale, la CREA, direction de l’environnement, 14 Bis avenue Pasteur BP 589, 76006 Rouen cedex 1

- Département de Seine-Maritime : ens@cg76.fr, par voie postale : Hôtel du Département Direction de l’environnement Quai Jean Moulin 76101 Rouen cedex 1. Pour toute information : 02 76 51 70 15

- Département de l'Eure : dragon.jardin@cg27.fr, par voie postale : Hôtel du Département - Direction développement économique et aménagement du territoire – boulevard Georges Chauvin – 27 021 Evreux cedex. Pour toute information : 02 32 31 93 69

- Maison du Parc – 76940 Notre Dame de Bliquetuit – 76940 Notre Dame de Bliquetuit / Johann.launay@pnr-seine-normande.com ou sur le réseau social du Parc : www.seinoo.fr