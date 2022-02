Calvados. Une fête de la musique presque sans musique !

Ce 21 juin qui marque l'été est célébré comme chaque année depuis 1982 par la fête de la musique. Cette année, cet événement risque d'être bien différent. En effet, en raison de la crise sanitaire, de nombreuses mesures doivent être respectées. Dans le Calvados, le préfet a pris différents arrêtés.

La tenue de concerts au sein de tous les bars et restaurants sur l'ensemble du Calvados est interdite, tout comme la diffusion de musique amplifiée sur la voie publique à Caen. La préfecture rappelle également "que les règles de droit commun s'appliquent", comme le respect des jauges dans les bars et restaurants et la limitation des groupes à 10 personnes sur la voie publique.