Orne. Dix tonnes de bronze dans les clochers de Notre-Dame de Sées

Vieux de 700 ans, cet édifice de style gothique attire chaque année de nombreux touristes, alors pourquoi pas vous ? La cathédrale de Sées, qui fait l'objet d'un classement au titre des Monuments Historiques depuis 1975, a vu ses premières pierres posées au XIIIe siècle.

Trois portails s'ouvrent sur la façade de l'édifice. Les deux portails latéraux supportent les flèches qui culminent à 70 mètres de hauteur surplombant la plaine et la ville de Sées qui compte près de 4 000 habitants. À l'intérieur se trouvent six cloches, la plus ancienne date de 1851 et pèse plus de trois tonnes ! La rosace sud ressemble à une roue, symbole du monde qui change, alors que la rosace nord prend la forme d'un cristal de neige.