Manche. Loisirs nautiques : attention aux pièges en mer

Avec le retour des beaux jours et la saison estivale qui approche, la préfecture maritime lance sa nouvelle campagne de sensibilisation aux dangers de la mer. Chaque année, des personnes se retrouvent isolées par la marée montante : 101 opérations de secours ont ainsi été engagées en 2020, dont 75 rien que pour la période estivale. Des situations dues à des négligences et une méconnaissance de l'environnement, selon Thierry Dussart, adjoint au préfet maritime de la Manche et mer du Nord.

Des dangers en particulier en baie du Mont Saint-Michel, un secteur particulièrement piégeant, selon Jérôme Legendre, sauveteur à la SNSM des Genêts, station située en face de la Merveille.

Le danger peut aussi survenir sur mer, avec des embarcations mal entretenues ou qui n'ont pas les équipements de sécurité obligatoire. Cet été, plusieurs opérations de contrôles seront d'ailleurs organisées.

Autre sujet d'inquiétude pour les sauveteurs, les fausses alertes, conséquences d'une négligence après un signalement d'une planche ou d'une voile à la dérive en mer. Sur la seule période estivale en 2020, 94 fausses alertes ont été comptabilisées, sur 250 sur l'ensemble de la même année. Le matériel doit être marqué et signalé abandonné ou perdu par son propriétaire au CROSS, afin qu'il n'engage pas des moyens de sauvetage conséquents et notamment les bénévoles de la SNSM, selon Thierry Dussart, adjoint au préfet maritime de la Manche et mer du Nord.

Pour mémoire, le numéro d'appel d'urgence pour alerter les secours en mer est le 196.