Lillebonne. Reprise des visites à l'hôpital Caux Vallée de Seine

Après l'hôpital Jacques-Monod du Havre, feu vert pour les visites au centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine ! Depuis le jeudi 10 juin, elles sont de nouveau autorisées, avec des protocoles différents selon les services, répartis entre les sites de Lillebonne et Bolbec.

À la maternité, le second parent (ou une personne désignée par la maman et toujours la même) et la fratrie du nourrisson peuvent se rendre au chevet de leurs proches. Aux urgences, un accompagnant par box est autorisé, à condition d'avoir l'autorisation de l'équipe médicale. En médecine, deux visiteurs par jour et par patient sont autorisés, à raison d'une heure maximum. En soin de suite et réadaptation (SSR), deux visiteurs par jour et par patient sont acceptés.

Enfin, les résidents des EHPAD peuvent recevoir jusqu'à deux visiteurs en même temps, uniquement dans leur chambre.

Les gestes barrières comme le port du masque ou la distance d'un mètre avec le patient ou résident sont toujours en vigueur.