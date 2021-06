Le Havre. Reprise des visites à l'hôpital Monod sous conditions

Compte tenu de l'évolution favorable de la circulation du virus de la Covid-19, le Groupe hospitalier du Havre autorise à nouveau les visites dans ses services de soins à partir du mercredi 9 juin. Pour autant, plusieurs mesures seront à respecter. Un visiteur par jour et par patient est autorisé pendant une heure. En maternité, seul le deuxième parent peut venir visiter la maman et son bébé, de même en pédiatrie, où seul l'un des deux parents est autorisé. Les visites seront possibles entre 14 heures et 19 heures, tous les jours de la semaine, sur rendez-vous auprès des services. Pour la résidence des Terrasses de Flaubert, les visites auprès des personnes âgées s'effectueront sur rendez-vous, dans le créneau horaire de 13 h 30 à 20 heures, en contactant le secrétariat. L'identité des visiteurs sera demandée à l'entrée.

Le visiteur devra également respecter les règles sanitaires de "base" : ne présenter aucun symptôme de la Covid-19, ne pas avoir été en contact avec une personne atteinte de la Covid-19 et appliquer rigoureusement les mesures barrières.