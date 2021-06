Régionales. Comment les Caennais ont-ils voté aux élections de 2015 ?

Les élections régionales et départementales se déroulent les 20 et 27 juin prochains. Focus sur les régionales avec une question : comment avaient voté les Caennais en décembre 2015, lors des dernières élections ? À ce moment, neuf listes étaient présentes, menées par Hervé Morin, Nicolas Mayer-Rossignol, Nicolas Bay, Yanic Soubien, Sébastien Jumel, Nicolas Calbrix, Pascal Le Manach, Alexandra Lecoeur et Jean-Christophe Loutre.

À Caen, au soir du premier tour, la liste d'Hervé Morin, union de la droite, était majoritaire avec 32,96 % des votes, contre 28,95 % pour celle de Nicolas Mayer-Rossignol, union de la gauche, et 13,33 % pour la liste de Nicolas Bay, du Rassemblement national, alors Front National. Pour le second tour de ces élections, changement de tendance. La liste emmenée par Nicolas Mayer-Rossignol avait obtenu 46,49 % des votes, celle d'Hervé Morin 40,54 %. La liste de Nicolas Bay est arrivée en troisième position, avec 12,97 % des voix.

La part de votants était de 57,67 % à Caen en 2015.