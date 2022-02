Cotentin. Le graffeur Baby.K signe deux fresques avec des CM1-CM2

L'année écoulée n'a pas été propice aux sorties culturelles. Alors, à l'école maternelle et primaire de Saint-Germain-le-Gaillard, dans le Cotentin, c'est l'artiste graffeur Kevin Legoff, alias Baby.K, qui est venu à domicile, du lundi 31 mai au vendredi 4 juin. Une quarantaine d'élèves de CM1 et CM2 l'ont aidé à peindre, à la bombe et au pinceau, une fresque de pirates dans la cour des maternelles et une forêt ensoleillée dans la leur. Une fierté pour Irène, élève de CM2 : "C'est impressionnant, c'est pas tous les jours que tu vas rencontrer un graffeur."

Une expérience inédite aussi pour Nathalie Bidel, enseignante : "Kevin a été très pédagogue, il a bien expliqué aux enfants la manipulation de la bombe et la façon de se mettre à distance du mur pour bien projeter la peinture."

Un coup de neuf plus que nécessaire d'après les enfants, qui vont pouvoir jouer à côté de ce tableau verdoyant : "Avant, ça faisait triste", se souvient Clémence, en CM1. "C'était pas très gai et depuis la fresque, c'est un super rendu", ajoute Enki, élève dans la même classe.

Le graffeur cherbourgeois Baby.K redonne de la couleur aux murs des écoles depuis maintenant une dizaine d'années, et il ne s'en lasse pas.

"C'est toujours sympa de procurer un peu de bonheur aux enfants", décrit-il.

Reportage à l'école de Saint-Germain-le-Gaillard

Cette semaine, ce sont les quatre classes (soit 103 élèves) de 6e du collège Bon Sauveur à Saint-Lô qui participent à la réalisation de deux fresques, dans le foyer et dans la cour de l'école primaire, là aussi, signées Baby.K.

Voici la deuxième fresque signée Baby.K, sur le mur de la cour des maternelles.