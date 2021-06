Musique. Découvrez la chanson de l'année 2021 plébiscitée par les téléspectateurs

Samedi 5 juin, TF1 a organisé son concours de la chanson de l'année dans un magnifique cadre : le Château de Chambord. Les artistes se sont succédé devant le château de la Renaissance pour interpréter les titres qui nous ont fait chanter et danser ces derniers mois et les téléspectateurs ont pu voter.

Sur les six éditions de ce concours, trois ont été remportées par Kendji Girac, deux par Amir et l'an dernier, c'est le duo Slimane & Vitaa qui l'a emporté.

Cette année, c'est aussi un duo qui a gagné ! Et The Voice a encore à voir avec les gagnants, mais… de l'autre côté du fauteuil ! C'est en effet Florent Pagny et Patrick Fiori qui l'emportent avec J'y vais. Les deux chanteurs ont fait partie du jury de The Voice ou The Voice Kids.