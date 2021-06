Seine-Maritime. Une nouvelle opération de déminage sur le littoral à Veulettes-sur-Mer

Après Saint-Pierre-en-Port à la fin mai, une nouvelle opération de déminage va avoir lieu sur le littoral seinomarin, à Veulettes-sur-Mer. "Deux obus de 270 mm de 150 kg chacun, et un obus de plus petite taille (75 mm) ont été découverts aux pieds des falaises", indique la préfecture de la Seine-Maritime dans un communiqué, lundi 7 juin.

Périmètre de sécurité

Les opérations vont se tenir jeudi 10 juin dès 6 heures du matin (sous réserve des conditions météo). Une zone de sécurité avec mise à l'abri sera établie sur deux périmètres d'un rayon de 1 500 mètres chacun, centrés sur les deux obus de taille plus importante, "pour protéger la population contre toute potentielle projection d'éclats".

"Cette mise à l'abri, impérative et obligatoire, s'applique à tous. L'opération est prévue pour durer jusqu'à midi", précise la préfecture de la Seine-Maritime.

Les deux périmètres de mise à l'abri autour des deux principaux obus. - Préfecture

En revanche, les riverains n'auront pas à se déplacer de chez eux. Ils devront rester à l'intérieur de leur logement et ne pas en sortir jusqu'au message de fin d'opération. "Pour une plus grande sécurité, les volets devront être fermés et les fenêtres ouvertes pour les habitations qui se trouvent face à la mer", ajoute la préfecture.

Les personnes bénéficiant de soins à domicile doivent se faire connaître auprès de la mairie (02 35 97 54 00) afin d'organiser leur prise en charge.