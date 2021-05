Près de Fécamp. Un obus de 150 kilos à déminer sur la plage

C'est un beau bébé de 270 mm de long, qui pèse 150 kilos. Un obus historique découvert sur la plage des Grandes Dalles de Saint-Pierre-en-Port, à une douzaine de kilomètres de Fécamp, sera neutralisé mercredi 26 mai.

Pas d'évacuation nécessaire

L'opération sera menée sur place par les militaires du groupement de plongeurs-démineurs de la Manche.

A partir de 6 heures du matin, une zone de mise à l'abri sera établie dans un rayon de 1,5 km autour de l'engin. Elle comprend une partie des communes de Saint-Pierre-en-Port, Sassetot-le Mauconduit et Saint-Martin-aux-Buneaux. Les riverains n'auront pas besoin d'évacuer le périmètre, mais ils devront impérativement rester à l'intérieur de leur logement jusqu'à la fin de l'opération. "Cette mise à l'abri, impérative et obligatoire, s'applique à tous. Elle sera levée à 15 h au plus tard", indique la préfecture qui coordonne cette opération.

Les habitants dont le logement fait face à la plage devront maintenir leurs volets fermés, avec les fenêtres ouvertes.

Les personnes bénéficiant de soins à domicile sont invitées à se faire connaître auprès de leur mairie afin d'organiser leur prise en charge.