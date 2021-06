Orne. Embarquez pour un tour de grande roue pour admirer Alençon 

Que diriez-vous d'admirer Alençon depuis une nacelle de la grande roue ? C'est désormais possible. Installée sur la place Foch, devant la mairie de la ville, la grande roue ne devait initialement ouvrir au public que mercredi 9 juin prochain, à l'occasion de la nouvelle étape du déconfinement. Mais ce vendredi 4 juin, le feu vert a été donné et les premiers chanceux ont pu embarquer dès ce samedi 5 juin pour un tour de grande roue. Horaires d'ouverture et tarifs à retrouver ici.