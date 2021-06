Calvados. Les premiers mots de Stéphane Moulin, nouveau coach sur le banc du SM Caen

Ce n'était plus qu'une question d'heures avant la signature officielle. Vendredi 4 juin, Stéphane Moulin est devenu le nouvel entraîneur à la tête du Stade Malherbe Caen. Le président Olivier Pickeu et Pierre-Antoine Capton, actionnaire et président du conseil de surveillance lui ont accordé sa confiance pour une durée de trois ans, jusqu'en 2024. À 53 ans, celui qui a été dix ans sur le banc du SCO d'Angers a un long parcours en Ligue 2 et dans l'élite du football français. Il y a cinq ans, lors de la saison 2015-2016, il a notamment vécu une montée de la Ligue 2 à la Ligue 1 avec le club qui l'a lancé dans le grand bain lorsqu'il était joueur.

"Venir à Caen est tout sauf

une régression"

Le technicien est désormais prêt à relever le défi avec les rouges et bleus, qui plus est suite à une saison décevante. "L'objectif est de redonner des couleurs au club sur le plan sportif car vivre une saison comme celle de l'an passé, ça fait plaisir à personne. Je ne suis pas venu ici pour jouer le maintien en Ligue 2. Sa place doit être en Ligue 1 mais combien de temps cela va-t-il prendre ? C'est la glorieuse incertitude du football, lâche ambitieux le nouvel entraîneur normand. Je considère que venir à Caen compte tenu de son histoire, de ses infrastructures et de ses ambitions, c'est tout pour moi sauf une régression".

À Caen, Stéphane Moulin ne tombe pas dans l'inconnu. Il retrouve Olivier Pickeu, son ancien manager général, et Yohann Eudeline, directeur sportif. "Je viens pour le projet humain, le challenge sportif et je pense que l'expérience vécue pendant dix ans peut apporter beaucoup au Stade Malherbe. Le défi est de taille mais terriblement excitant". Le Parisien, entouré de son nouveau staff, retrouvera son groupe le 18 juin, date de reprise d'avant-saison.