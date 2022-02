Caumont-sur-Aure. Un feu embrase totalement un garage, une habitante relogée

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus pour un incendie à 2 h 25, dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 juin. Les secours ont été engagés pour un feu de garage de 50 m2 à la commune nouvelle de Caumont-sur-Aure. Lorsque les soldats du feu sont arrivés sur les lieux, le garage tait totalement embrasé. "La mise en œuvre de trois lances à permis de stopper la propagation qui menaçait l'habitation, une longère de 120 m2 et un hangar contenant 250 tonnes de lin", ont précisé les pompiers du département. Malheureusement, malgré l'intervention des secours, 15 m2 de toiture et une chambre ont été endommagés par le sinistre. La locataire, âgée de 64 ans, va être relogée au sein de sa famille. Trois cadavres d'animaux ont été découverts lors du déblai. Pour cette intervention, 25 sapeurs-pompiers des centres de secours de Caumont, Balleroy, Bayeux et Villy-Bocage ont été engagés. Vers 8 heures du matin, l'opération était toujours en cours. La gendarmerie nationale était sur les lieux, ainsi que l'autorité municipale informée.