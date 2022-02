Coronavirus: deux milliards de doses de vaccins administrées dans le monde

France-Monde. Plus de deux milliards de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées dans le monde, selon un bilan réalisé par l'AFP jeudi, et plusieurs Etats ont décidé d'ouvrir la vaccination aux plus de 12 ans, tandis que les ministres de la Santé du G7 se réunissent pour discuter du partage des doses avec les pays pauvres.