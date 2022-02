Un accident s'est produit entre un bus scolaire et une voiture, jeudi 3 juin peu après 7 heures, rue de Normanville à La Hallotière (pays de Bray). Le bus transportait dix lycéens. Les pompiers ont pris en charge huit victimes, dont deux blessées légèrement. Il s'agit d'une lycéenne de 17 ans et du conducteur de la voiture, âgé de 42 ans. Ils ont été transportés vers les hôpitaux de Gisors et de Rouen.