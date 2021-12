Rouen : un printemps tout en culture

C’est un déluge d’animations qui attend les Rouennais à partir du 21 avril et jusqu’au 3 juin, avec le Printemps de Rouen.

Pendant plus d’un mois, folies culturelles et artistiques sont au programme. Le mot d’ordre ? Gratuité et moindre coût. Profitez-en : les musées de la ville seront gratuits. L’événement sera marqué par plusieurs temps forts :

Henry VI. Thomas Jolly et la Piccola Familia revisitent les trois pièces du monumental Henry VI de Shakespeare avec du théâtre ambulant, une projection et des sorties ateliers. Du 29 avril au 12 mai. La représentation intégrale d’une durée de 8 heures se joue samedi 12 mai, au théâtre Charles-Dullin, à Grand-Quevilly.



Jazz. Venez découvrir ou redécouvrir des groupes et des musiciens talentueux, lors des concerts de "Jazz en terrasse", qui se tiendront aux quatre coins de la ville.



Les Fêtes de Jeanne d’Arc. En 1412 naissait Jeanne. Pour fêter le 600e anniversaire de sa naissance, le Printemps de Rouen réserve un week-end entier à sa mémoire. Du 1er à 3 juin.



Pratique. Le printemps de Rouen, du samedi 21 avril au dimanche 3 juin. Toute la programmation à retrouver sur www.rouen.fr ou au au 02.32.08.13.90.