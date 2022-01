Métropole. À l'Est de Rouen, des améliorations d'ici 2022 pour les transports

Les habitants du plateau Est et de Darnétal vont voir leurs déplacements s'améliorer. D'ici 2022, la Métropole Rouen Normandie annonce la création d'une liaison transversale en transport en commun Plateaux-Darnétal, l'amélioration de la ligne 20 avec un terminus systématique à Saint-Aubin-Épinay et la desserte du quartier Branly à Darnétal.

Favoriser le vélo

De nouveaux aménagements cyclables sont étudiés sur la route de Paris pour la réalisation d'un premier tronçon à l'horizon 2022, permettant de relier à terme Boos à Bonsecours. Enfin, l'ex-départementale 138, en usage avant la mise en circulation de la route de Waddington, entre Saint-Léger-du-Bourg-Denis et le Mesnil-Esnard, a repris du service pour les cyclistes.

"Il faut développer les mobilités douces partout sur le territoire de la Métropole, et bien sûr à l'est de Rouen. Couplées à une offre de transport en commun de qualité, cela permettra d'offrir une réelle alternative à la voiture individuelle. C'est l'avenir du territoire qui est en jeu : nous pouvons et nous devons décarboner nos mobilités", affirme Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la Métropole Rouen Normandie.