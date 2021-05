Voile. Transat en double : le bateau Région Normandie termine 5e

23 minutes, c'est ce qui a manqué au bateau de la Région Normandie pour accrocher le podium sur la Transat en double entre Concarneau et Saint-Barthélemy. Le duo, composé du Manchois Alexis Loison et du Havrais Guillaume Pirouelle, a coupé la ligne d'arrivée dans la nuit du dimanche 30 au lundi 31 mai en 5e position, après 18 jours, 7 heures, 34 minutes et 16 secondes de course. La course avait été remportée 2 heures avant par le bateau Teamwork, de Nils Palmieri et Julien Villion.